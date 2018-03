Toro, alla Roma basta la ripresa: terzo ko di fila, Belotti il peggiore

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Toro parte bene ma subisce gol nella ripresa e crolla. Un po' come nel derby, la squadra granata esce sconfitta contro la Roma dopo aver disputato un buon primo tempo. Ma staccando la spina nel secondo, una volta incassato lo svantaggio dopo la rete di Manolas sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rispetto alla stracittadina della Mole, però, il finale è ben più severo: il 3-0 all'Olimpico capitolino porta con sé tutto il rammarico per aver sprecato due limpide occasioni da rete, con Falque e Acquah, e una superiorità in mezzo al campo rimasta nello spogliatoio nell'intervallo. Subìto il primo gol, al minuto 10 del secondo tempo, la squadra di Mazzarri smette di giocare mentre Belotti si concede il lusso di sbagliare anche le cose più semplici. La macchina di Di Francesco, intanto, si aziona e comincia a macinare gioco: i giallorossi ritrovano passo e brillantezza, e al 27' arriva il raddoppio con De Rossi, che dopo una serie di carambole insacca il 2-0 con un destro in scivolata. Nel finale la Roma trova anche il tris, al 48', quando Pellegrini finalizza un contropiede condotto coast to coast da Nainggolan. Un finale severo, che condanna di fatto le ambizioni europee di un Torino colpevole di aver smesso di lottare troppo presto.