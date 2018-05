Toro, Baselli in azzurro pensa granata: "Mazzarri ci aiuterà a maturare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre amichevoli, contro Arabia Saudita, Francia e Olanda (a Torino, allo Stadium): in maglia azzurra ci sarà sicuramente spazio anche per Daniele Baselli, il granata alla sua prima convocazione in Nazionale. "La maglia dell'Italia - confessa il centrocampista del Toro prima del trittico di partite che attendono gli azzurri - è il massimo a cui si può aspirare. Sono qua per giocarmi le mie carte e per provare a convincere il tecnico che su di me si può puntare".

SOGNO AZZURRO - "È da tanto che aspettavo questa chiamata. Ed è un piccolo sogno che si avvera, un sogno che ho da quando sono bambino. Sarà una grande opportunità per metterci in mostra tutti. Per metterci alla prova". Sul cammino del Torino, poi, il 26enne bresciano non ha dubbi: "Abbiamo lasciato troppe occasioni durante il campionato. Sono convinto però che non sarà più così: Mazzarri ci aiuterà in quel processo di maturazione che ci impedirà di essere discontinui. Siamo pronti a vivere una nuova avventura da protagonisti". Ancora sulla Nazionale: "Mancini è uno dei tecnici più bravi, saprà fare il suo lavoro alla grande. Per ripartire con un nuovo ciclo". Su Balotelli, infine: "Ci stiamo conoscendo, ed è bello che ci sia anche Balotelli: non solo perché ha meritato questa convocazione, anche perché tiene allegro l’ambiente, ci fa ridere".