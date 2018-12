Toro, battuto il Genoa in rimonta: è zona Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'era modo migliore di festeggiare, con qualche ora di anticipo, il 112esimo compleanno granata: il Torino torna vincere in casa dopo quasi due mesi, e si piazza al sesto posto in classifica. I granata in versione trazione anteriore, con il tridente pesante formato da Falque, Belotti e Zaza, ribaltano il match contro il Genoa e regalano un pomeriggio di sano godimento al Grande Torino, inatteso, per come si stava mettendo la contesa. Le reti di Ansaldi al 47' e Belotti al 50' (dal dischetto) del primo tempo, ribaltano in tre minuti il vantaggio di Kouamé messo a segno nella porta di Sirigu al 36'. E alla fine sono i granata a esultare conquistando tre punti d'oro, per il morale e per la classifica, che torna a collocare il Toro nella zona nobile per l'Europa.

PAZZO TORO - "In casa dobbiamo renderci la vita difficile, dobbiamo fare sempre qualcosa di strano. Nel secondo tempo non siamo andati bene, alcune volte facciamo delle cose incomprensibili, domani devo parlarne con la squadra - ha aggiunto il tecnico, tornato in panchina dopo il malore accusato una settimana fa -. Il Genoa è una bella squadra, si difende bene. Oggi Kouamé teneva impegnata metà della nostra difesa. Dopo il loro gol si sono rivisti alcuni fantasmi del passato, ma comunque si è continuato a giocare e sono contento di questo. Nel secondo tempo, ripeto, invece non siamo andati bene, ma cercheremo di migliorare".