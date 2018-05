Toro, Belotti parla e Cairo risponde: "Vuole restare? Ce lo teniamo"

Dal corrispondete a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Andrea Belotti? Sta tutto, apparentemente, in un botta e risposta a distanze ravvicinate, maturato ieri nel giro di pochi minuti nel post di Torino-Spal (2-1). "Se vuole restare ce lo teniamo volentieri" dice Urbano Cairo, spazzando via ogni possibilità che il Gallo lasci i colori granata. Rispondendo ai microfoni di RMC Sport dalla mixed del Grande Torino e a Belotti, che poco prima aveva dichiarato, a quelli di Sky Sport: "Io sto bene al Toro e ho un contratto con il club, quest'anno dovevamo andare in Europa, potevamo farlo. Lavoreremo per rifarci. Futuro? Ripeto, io sono qui, poi se Cairo decide diversamente… dipende da lui e da cosa vuole fare". Intanto, poco prima, il Gallo salutava i tifosi: l'unico a fare un vero e proprio giro di campo, da solo e a braccia sollevate verso il cielo di Torino. Se sia congedo o semplice saluto lo dirà il mercato. Per il momento, i protagonisti sembrano giurarsi un amore destinato a durare. Almeno, ancora una stagione.