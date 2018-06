Toro, Bruno Peres a un passo dal ritorno: il primo regalo per Mazzarri

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nuovo esterno per Walter Mazzarri, un clamoroso ritorno al passato per il Torino. Manca soltanto l'ultimo sì e presto Bruno Peres tornerà a vestire la maglia granata. Il club di Urbano Cairo è un passo dal chiudere il primo colpo dell'estate, regalando al suo allenatore un'arma in più per la corsia destra ideale nel 3-5-2. Roma e Torino sono già d'accordo sulle cifre: prestito oneroso a 1 milione con obbligo di riscatto a 7, legato alle presenze del brasiliano. Che tornerà quindi sotto la Mole dopo essere partito verso la capitale due estati fa. Allora, stessa formula: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro. Senza esplodere, come promesso, alla Roma l'esterno classe 1990 ha comunque avuto il tempo di totalizzare 48 presenze campionato, 5 in Coppa Italia, 7 in Champions e, soprattutto, 9 in Europa League. Competizione che i granata cercheranno di raggiungere anche grazie alla qualità dell'esterno di San Paolo e ai suoi gol. Il primo, con la maglia del Toro, è datato 30 novembre 2014: Juventus Stadium, una corsa palla al piede di 78 metri prima di depositare il pallone nella porta dei bianconeri con un bolide terrificante di destro. E a Torino, reti così non si scordano facilmente.