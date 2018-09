Toro camaleonte: a rischiare il posto ora è Rincon

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se Baselli è al rientro, se Soriano è un punto fermo, se Meité ha dimostrato di essere il più in forma della squadra, allora è Tomas Rincon a rischiare il posto nel Torino camaleonte che ha in mente Mazzarri già per la sfida all'Udinese. Davanti toccherà ancora a Iago Falque duettare con Belotti, per Zaza possibile spazio nella ripresa, suggerisce Tuttosport.