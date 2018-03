Toro, cambio modulo per invertire la rotta: 3-5-2 dall'inizio col Cagliari

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Meno parole, più fatti. Uno slogan che dopo gli ultimi quattro ko subiti in altrettante partite, suona più come un ultimatum. Il Toro di Mazzarri è chiamato (ancora una volta) a cercare un riscatto che manca ormai da oltre un mese. "Ora servono i fatti. Vedo i ragazzi allenarsi al meglio durante la settimana ma è un periodo in cui manchiamo nel weekend. Abbiamo bisogno di un risultato positivo per ripartire" le parole dell'allenatore granata presentando il match contro il Cagliari, in scena oggi pomeriggio alla Sardegna Arena.

INVERSIONE DI ROTTA – "Dovremo essere preparati sotto tutti i punti di vista. Di fronte avremo un'ottima squadra, il Cagliari, con un ambiente caldo. Ma c'è una rotta da invertire assolutamente. Basta una vittoria per sbloccarci". Perché l'ultimo successo, in casa contro l'Udinese 2-0, è datato 11 febbraio. Un ricordo troppo lontano, una distanza che stride ripensando alla partenza a razzo di Mazzarri. "I problemi? Sono tanti, compresi gli infortunati. Alcuni sono rientrati velocemente pur non essendo al 100 per cento". Per quanto riguarda i Nazionali: "Obi e Ljajic si sono allenati ieri per la prima volta, mentre Belotti è rientrato di notte. E l'ho visto carico, ha fatto un allenamento in più: l’ho voluto subito con me per farlo subito rientrare nella mentalità". E su Lyanco: "E' un lungodegente, non è ancora in gruppo. Al momento mi sono focalizzato sugli altri. C’è ancora tanto tempo per il suo recupero, non so di preciso quanto starà fuori".

CAMBIO MODULO – Lo stesso tecnico di San Vincenzo ha sottolineato come, contro i sardi, ci siano buone possibilità di vedere un cambio tattico. Soprattutto dopo una settimana passata a cercare verifiche su un 3-5-2 che dall'inizio, probabilmente, vedremo per la prima volta in stagione. Davanti a Sirigu dovrebbero trovare posto Burdisso, N'Koulou e Moretti, sulla corsia destra stringerà i denti De Silvestri mentre Ansaldi agirà su quella mancina. A centrocampo Obi, reduce dalla buona parentesi in Nazionale, potrebbe partire come mezzo destro (il nigeriano in vantaggio su Acquah), con al centro Rincon e alla sua sinistra Baselli. In attacco, Iago Falque e Belotti formeranno il tandem offensivo, con Ljajic in panchina pronto a sfruttare una chance a gare in corso.