Toro, col Napoli lezione da ricordare. Mazzarri: "Sono arrabbiatissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si salva solo Belotti, che torna a segnare su rigore riaprendo la partita e rompendo il suo personale incantesimo da dischetto. Per il resto, contro il Napoli poco, pochissimo Torino, colpevole di tanti errori (decisivi) e di un atteggiamento sventato e spregiudicato: troppo, se pensiamo alle assenze di gente come Iago Falque e De Silvestri e alla cifra tecnica dell'avversario. "Volevo ringraziare i tifosi. Oggi sembravamo un'altra squadra rispetto ad Udine - le parole di Mazzarri al termine del match in conferenza -. Faccio fatica a parlare di tattica. Nelle scorse gare eravamo cresciuti esponenzialmente, ma oggi sembrava ci fossimo scordati tutto. Oggi non eravamo in campo, parlavo con Frustalupi e gli dicevo: Quanti ne dobbiamo cambiare? Sette o otto. Sembravamo un altra squadra, voglio dire ai tifosi che mi dispiace. Meno male che non abbiamo il giorno di riposo".

LEZIONE NAPOLI - "Sono arrabbiatissimo - ha aggiunto l'allenatore del Torino - questo inizio gara ci deve servire da lezione per le altre partite. E’ paradossale giocare una gara bene come a Udine e poi disputare un match come quello di oggi. Fra primo e secondo tempo si è provato a fare l'elettroshock, e sembrava fosse arrivato all’inizio della ripresa. Nella pausa ci siamo arrabbiati molto, la scossa a inizio ripresa si è vista, abbiamo fatto il gol meritatamente. Poi abbiamo fatto altre ingenuità clamorose e con una squadra come il Napoli, li abbiamo messi in condizione di fare la terza rete.

CAZZOTTO INSIGNE - "La cosa che mi ha fatto arrabbiare è che si è preso il cazzotto del 3-1 e ci siamo fermati tutti. Anche i ragazzi che sono entrati, a parte Parigini non han fatto bene. E' strano e non è facile spiegarselo. Contro l'Inter eravamo sotto di due reti ma la reazione c’è stata. Abbiamo reagito con uno spirito rinunciatario, non va bene. Bisogna fare una grossa riflessione con i ragazzi".