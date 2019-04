© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo della Lazio nel recupero di campionato contro l’Udinese, il Torino è chiamato a dare conferma della propria crescita con una risposta concreta e tangibile a Marassi contro il Genoa. La sfida contro la squadra di Prandelli farà seguito alle tante polemiche arbitrali dell’ultima settimana, e dovrà essere vissuta con delle scelte quasi obbligate per quanto riguarda la linea avanzata. La

Squalifica di Simone Zaza, infatti, imporrà a Mazzarri di puntare sul Gallo Belotti come unico riferimento offensivo, con il supporto quasi certo alle sue spalle di Berenguer e Baselli, vista la contemporanea assenza di Iago Falque. Unico potenziale ballottaggio nel 3-4-2-1 dovrebbe dunque essere rappresentato da Meite e Lukic nella linea mediana, con Ola Aina che al contrario sembra avere un margine di vantaggio più ampio rispetto al contendente De Silvestri per il ruolo di esterno destro. Insomma scelte quasi fatte, per una gara in cui il Toro vuole tornare a vincere.