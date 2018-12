Toro, contro la Lazio un pari a denti stretti: girone senza ko fuori casa

© foto di www.imagephotoagency.it

Un punto che muove la classifica, quello maturato dal Torino in casa della Lazio. Ma che lascia l'amaro in bocca ai granata per quello che poteva essere e non è stato. L'1-1 permette comunque alla squadra di Walter Mazzarri di rimanere imbattuta in trasferta nel girone di andata. A vedere il bicchiere mezzo vuoto, invece, il Toro può certamente rammaricarsi per non aver steso l'avversario dopo il rigore trasformato da Belotti (trattenuto in area da Marusic), quando De Silvestri si divorava lo 0-2 davanti a Strakosha, sparando con il destro in curva. Poco prima del pari e della prodezza di Milinkovic-Savic, dalla distanza e sotto l'incrocio. Avvalorando il più classico dei teoremi: gol sbagliato, gol subito.

BILANCIO TORO - Anche se c'è ancora un girone da giocare, uno se n'è appena andato. E come sempre, alla fine si tirano le somme. "Buono dal punto di vista delle prestazioni, abbiamo sbagliato solo le partite con Parma e Napoli - spiega Mazzarri in conferenza -. Per quanto riguarda i risultati non siamo pienamente soddisfatti: abbiamo perso punti per errori arbitrali ed errori nostri, come è successo a Bologna o proprio oggi, con quell’errore di De Silvestri. Lui sbaglia quel gol e subito dopo Milinkovic-Savic la mette all’incrocio. Anche a Sassuolo si sono buttati via due punti alla fine. Siamo un po’ autolesionisti, perché forse giovani e inesperti, vedi l’espulsione di Meité. Però abbiamo giocato bene contro squadre che giocano le coppe come Lazio, Roma, Milan, specie fuori casa. Con la Roma si poteva vincere e si è perso all’ultimo minuto. Quindi: i risultati potevano essere migliori, per le prestazioni invece siamo contenti". Per il Toro è un finale da sorriso a denti stretti come un pareggio che accontenta certamente più Simone Inzaghi. Immeritato, sì, ma che certamente promette bene.