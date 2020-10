Toro, D'Angieri risponde a Cairo: "Pubblicità? Ne ho anche troppa. Siamo seri, con Braida"

Nunzio Alfredo D'Angieri risponde a Urbano Cairo. Ieri il patron del Torino ha bollato come "gente che vuole farsi pubblicità" l'interessamento del magnate per la società granata. "Non ne ho bisogno, ne ho già troppa - replica D'Angieri a Tuttosport - mi scuso con Cairo per la manifestazione d'interesse arrivata in maniera irrituale (D'Angieri ne ha parlato per la prima volta a Tiki Taka, ndr). Abbiamo intenzioni serie, tant'è che abbiamo ottenuto la disponibilità del signor Braida a seguirci nella costruzione del nuovo Toro".