Toro, De Silvestri verso il rientro, Acquah out. Domani la ripresa

Dal corrispondete a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Buone nuove in casa granata. Perché al Filadelfia ieri si è rivisto De Silvestri - out per un una contusione al ginocchio destro, uscito anzitempo nella sfida con la Fiorentina - che ha preso parte alla seduta assieme ai compagni di squadra. L'esterno granata potrebbe recuperare in vista della gara contro il Cagliari, in programma sabato alle 15 in terra sarda. Oltre ai cinque nazionali, assente agli ordini di Mazzarri anche Acquah: fermo per un problema al ginocchio sinistro, il centrocampista ghanese cerca in granata una continuità che stenta ad arrivare proprio a causa dei problemi fisici accusati in stagione. In attesa di nuove valutazioni, l'obiettivo è quello di un rientro in gruppo all'inizio della prossima settimana. Il tecnico del Torino ha concesso un giorno di riposo ai suoi. La ripresa avverrà domani, con una seduta a porte chiuse e al riparo dalla contestazione del tifo più caldo.

GRANATA NAZIONALI - Buone notizie arrivano anche dai granata in giro per il mondo: bene Ljajic, in campo venerdì a Grande Torino e autore di un assist nel 2-1 per il Marocco sulla Serbia; e bene anche Obi, protagonista con la sua Nigeria nel successo per 1-0 ai danni della Polonia. Entrambi si ritroveranno martedì uno contro l'altro, nella sfida che metterà a confronto le rispettive Nazionali. Meno positiva la gara di Belotti, entrato nel finale della partita persa 2-0 contro l'Argentina a Manchester dagli azzurri di Di Biagio.