© foto di Insidefoto/Image Sport

Non è bello, ma piace. Il Torino di Walter Mazzarri raccoglie consensi in virtù di una classifica che sorride, e che si snoda a lato delle realtà che magari non offrono un gioco spettacolare ma risultano più che appagate dai risultati. Del resto i granata non subiscono reti da metà gennaio, e annoverano degli scalpi di livello assoluto che hanno contribuito ad una risalita in classifica molto più che eloquente. Inter e Napoli, oltre a squadre in salute come l’Atalanta, non sono state in grado di trovare sbocchi offensivi contro la retroguardia granata. La vittoria rotonda e ineludibile contro il Chievo risuona solo come una conferma, per una squadra che non incanta ma che al contrario è pragmatica ed in classifica sa come fare per risalire sempre più su.