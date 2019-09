Toro. due scommesse da perseguire per blindare la difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro della difesa del Torino passa attraverso scelte che guardano al passato e delle quali è il momento di raccogliere i frutti. Dopo una fase di maturazione lontano dalla maglia granata, infatti, tra le prospettive più interessanti per Walter Mazzarri c’è quella del lancio di due giocatori come Kevin Bonifazi e Lyanco nel ruolo di protagonisti della stagione che verrà. Il primo ha già fornito dei riscontri più che tangibili nelle occasioni in cui ha avuto modo di giocare in questo avvio di stagione, peraltro dopo corteggiamenti che sono durati sino alle ultime ore della sessione estiva. Il secondo è stato invece dichiarato incedibile dal momento stesso in cui ha fatto ritorno dall’esperienza a Bologna, e dopo qualche problema fisico estivo potrebbe approfittare dell’empasse di Nkoulou per avere la prima grande opportunità in campionato dopo gli impegni con la Nazionale di categoria brasiliana. Insomma due possibilità importanti per le quali il Torino, dopo avere investito, è pronto a passare all’incasso.