Toro, i corteggiatori di Petrachi ed il salto di qualità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le ambizioni del Torino crescono a vista d’occhio: di pari passo con le possibilità di mercato che i granata cercheranno di perseguire. Del resto i risultati della gestione Mazzarri permettono di sognare in grande, arrivando ad ipotizzare anche un possibile salto di qualità a patto del raggiungimento del panorama europeo a fine stagione. Di certo c’è la lungimiranza del DirettoreSportivo Gianluca Petrachi, vero fiore all’occhiello dell’organizzazione societaria, e dotato di uno staff qualificato che non a caso lo pone ai primi posti nelle hit parade dei professionisti più corteggiati del panorama nazionale. La Roma è la piazza che più delle altre vorrebbe passare alla fase concreta del corteggiamento, anche se Urbano Cairo ha specificato in più di una circostanza la sua volontà di tenersi stretto il deus ex machina della costruzione del progetto granata. Dall’evoluzione di questa questione, dipenderanno anche gli obiettivi di mercato di una società vogliosa di unire all’immarcescibile tradizione anche un salto di qualità totale nella propria dimensione.