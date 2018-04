Toro, il cambio modulo inverte la rotta. Mazzarri: "Ljajic? Sa cosa voglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambio modulo e cambio di rotta. Dopo quattro sconfitte consecutive il Torino torna a vincere (4-0 alla Sardegna Arena), e lo fa cambiando pelle e su un campo duro come quello di Cagliari. Nel giorno in cui si celebrava l'addio a Mondonico. "Il Toro è passato alla difesa a tre per cercare di cambiare la rotta dopo un mese senza punti, ma se non ci sono gli equilibri si rovina tutto: oggi invece tutti hanno fatto quello che dovevano fare. Mondonico? Ha lasciato un segno indelebile al Toro. E' stato l'ultimo ad aver vinto un trofeo, gli dedichiamo la vittoria volentieri" le parole del tecnico granata in conferenza nel post partita.

SVOLTA LJAJIC - La svolta? Nella ripresa, con l'ingresso di Ljajic e il passaggio al 3-4-1-2. "Ljajic titolare d'ora in poi? Adem ha capito quello che voglio. Con questo assetto si possono reggere più giocatori offensivi. Ma tutti insieme là davanti se non corrono a mille e mi fanno pure la fase difensiva non possono coesistere. Lui non ha giocato perché ci vuole tempo per trovare gli equilibri giusti. Il primo tempo non mi è piaciuto per niente, poi però ci siamo messi in campo bene. Il Cagliari in casa non è mai facile da affrontare ma dopo il primo gol la squadra ha iniziato a giocare a calcio. Bisogna continuare sulla strada che abbiamo percorso durante questa sosta. Ripartiamo soprattutto dal secondo tempo di oggi perché abbiamo giocato da grande squadra" le parole di Mazzarri.