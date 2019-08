Toro, il coraggio non è bastato: ora spazio agli acquisti

Nonostante la prova di coraggio il tentativo di rimonta del Torino non è andato a buon fine. La squadra di Walter Mazzarri ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo Wolverhampton senza trovare però il riscontro del risultato che avrebbe consentito ai granata di centrare il risultato sperato. A questo punto, quello che serve è un finale di mercato di alto livello. Laxalt è un obiettivo concreto e la pole dei granata si è consolidata nonostante l’inserimento cercato dal Sassuolo. Allo stesso modo prosegue la ricerca di un esterno offensivo per regalare un’alternativa di livello in più al tecnico di San Vincenzo: il nome più in vista allo stato attuale delle cose è quello di Kamano del Bordeaux. Infine resta da tenere viva la pista legata a Bertolacci, nome caldo per completare il reparto di centrocampo per i piemontesi.