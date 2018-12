Toro, il tridente può attendere: Zaza in panchina, Baselli più di Soriano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tridente può attendere. Verso la sfida di oggi pomeriggio contro il Genoa, Mazzarri punterà quasi certamente sul doppio trequartista, ancora una volta, con uno tra Baselli e Soriano in compagnia di Falque, a supporto di Belotti unica punta. "Zaza e Parigini hanno cambiato il Toro subentrando, ma non è detto che ciò accada schierandoli dall'inizio" ha precisato mister Mazzarri presentando in conferenza stampa il match contro il Grifone (fischio d'inizio ore 15 all'Olimpico Grande Torino).

ZAZA IN CORSA - Strada spianata, quindi, a un eventuale impiego a gara in corso dell'ex Valencia e di Parigini, ampiamente elogiato dal tecnico granata. Che potrà contare su Rincon, rientrato dopo la squalifica, così come su Aina, che ha smaltito il problema al piede rimediato con la nazionale nigeriana. Per il resto, davanti a Sirigu confermati Izzo, N'Koulou e Djidji. Il venezuelano affiancherà Meité in mediana, con uno tra Ansaldi e Aina a sinistra e De Silvestri sulla corsia opposta. Tutti agli ordini di Mazzarri - che siederà regolarmente in panchina dopo il malore, ormai alle spalle, accusato la scorsa settimana - con l'obiettivo di tornare a vincere tra le mura granata. "Quando giochiamo in casa vogliamo spaccare il mondo, e spesso si fa il contrario" ha precisato il tecnico che ha invocato, giustappunto, un cambio di marcia.