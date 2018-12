Toro, imbattuto in trasferta: Lazio ultimo ostacolo verso un girone record

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alta tensione. E' quello che vuole Walter Mazzarri dai suoi: guai, quindi, a pensare di essere già in vacanza. L'allenatore granata è stato chiaro, verso la trasferta contro la Lazio: "In questi giorni mi sono più preoccupato a tenere alta la tensione della squadra - precisa il tecnico di San Vincenzo in conferenza -. L’ultima sfida dell’anno crea sempre insidie maggiori. E non deve accadere. Scrivetelo, così i miei lo leggono: se succede mi arrabbierei tantissimo. Non dobbiamo sbagliare partita, sarebbe inaccettabile". Il Toro è ancora imbattuto in trasferta: un risultato positivo all'Olimpico, quindi, andrebbe a sancire un girone senza ko lontano da casa. Una novità assoluta per i granata, nell'era del campionato con i tre punti. In tal senso, la Lazio di Simone Inzaghi rappresenta l'ultimo ostacolo. "La Lazio è una squadra forte - avverte Mazzarri -. Hanno vinto meritatamente a Bologna, su un campo difficile. Hanno l'ossatura dell'anno scorso, stagione in cui hanno lottato per la Champions fino all'ultima giornata, obiettivo peraltro dichiarato anche quest'anno. Mi tocca essere banale: dovremo dare il meglio di noi stessi per portare un risultato positivo".

RIECCO SIRIGU - Torna Sirigu nella lista dei convocati, certamente una buona notizia verso il big match dell'Olimpico. L'ex Psg non è ancora al meglio ma dovrebbe stringere i denti per difendere la porta granata: "Devo ancora decidere - le parole di Mazzarri -, anche Ichazo e Rosati sono portieri affidabili, vedremo. La cosa che mi preme di più sarà l'approccio del gruppo. Meité? Gioca, con gente come Milinkovic-Savic c'è bisogno di gente fisicata. Come Djidji, recuperato e pronto a riprendersi il suo posto in difesa: un'arma in più per difendere un'imbattibilità (quasi) da record, un motivo in più per chiudere il girone in bellezza. Senza abbassare la guardia.