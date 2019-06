Toro, l'Europa è realtà e parte il mercato. Verdi e Pereyra i grandi colpi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Toro si è risvegliato in Europa. Ha dovuto aspettare diverse settimane per una sentenza che continuava a non arrivare, ma ora può finalmente festeggiare. L’esclusione del Milan è realtà, il ripescaggio dei granata pure: il 25 luglio prossimo, nell’andata dei preliminari contro la vincente di Debrecen-Kukesi, ci saranno Belotti e compagni. Quello delle competizioni da affrontare durante la prossima stagione era l’ultimo tassello: sistemate anche le questioni Gianluca Petrachi e Massimo Bava, ufficiali alla Roma e nel nuovo ruolo di direttore sportivo, il calciomercato del Toro può finalmente entrare nel vivo.

Assalto a Verdi – Con l’Europa, infatti, ora i tifosi si aspettano almeno un grande colpo. Dopo aver tenuto tutti i migliori, naturalmente, ma mai come quest’anno il presidente Cairo ha alzato il muro per i suoi gioielli. E così, a una base già solida e forte come questa, vanno aggiunti due o tre tasselli di primo livello. Si parte dal fantasista in attacco, il profilo che va per la maggiore è sempre quello di Simone Verdi. Il Toro ha il jolly dell’Europa da potersi con il classe 1992, il ragazzo, se già prima era stuzzicato dal ritorno sotto la Mole, ora è ancora più convinto. Chi sarà più difficile da convincere è Aurelio De Laurentiis, che per l’ex Bologna aveva speso 25 milioni di euro. Ci sarà da trattare, e molto, ma Verdi potrebbe essere il primo colpo per l’Europa.

Riecco Pereyra – E poi c’è Roberto Pereyra, vecchio pupillo di Walter Mazzarri. Con lui ancor di più, vale il discorso dell’Europa: senza, era pressoché impossibile un suo approdo in granata; con, le basi per una trattativa iniziano ad essere costruite. Il Watford aveva spaventato il Toro chiedendo circa 30 milioni per lasciarlo partire, El Tucumano però ha sempre intenzione di rientrare in Italia. E, farlo in una piazza da Europa, è ancora più stimolante. Non sarà facile, ma Cairo proverà a prendere quello che, per Mazzarri, è il prototipo della mezzala ideale.