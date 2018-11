Toro, la doppietta del Gallo fa cantare a Marassi dopo 25 anni

E' un grande Torino, quello visto a Genova contro la Samp. I granata sbancano Marassi grazie a un poker e a una prestazione da incorniciare. Come la gara di Belotti, che torna al gol dopo quasi un mese e mezzo (ultima volta il 23 settembre contro il Napoli). La doppietta del Gallo, la rete di Falque e il centro di Izzo rispondono al gol di Quaglierella, e sublimano una prestazione che porta a tre punti pesantissimi. Un risultato raggiunto con grinta, intensità e gioco brillante, in grado di proiettare la squadra di Mazzarri (ieri guidata da Frustalupi) al settimo posto, in lotta per l’Europa e davanti a Roma, Fiorentina e Sampdoria. Grazie a una vittoria che in casa dei blucerchiati mancava dal 7 Marzo del 1993, quando il Toro si impose vincendo per 1-0 grazie a un gol di Poggi.

VIETATO CULLARSI - "Abbiamo avuto un approccio come a Bologna - le parole del tecnico del Torino in conferenza stampa - una squadra che ha fatto quello che sa fare. In un campo difficilissimo come quello di Marassi. Dobbiamo saper interpretare le gare fuori casa come quelle in casa. E oggi ci siamo riusciti. Adesso non bisogna cullarsi su questa vittoria, anzi dobbiamo limare gli errori. Rispetto alle altre gare, oggi siamo riusciti ad essere concreti". C'è anche spazio per (non) parlare di Europa: "Io non parlerò mai di niente che non sia la partita successiva. Dobbiamo ragionare così, poi più avanti vedremo. Non si è fatto ancora niente, dobbiamo stare attenti e non alzare la testa. certi concetti ci vuole tempo".

RITORNO DEL GALLO - "Tutti gli attaccanti vivono dei momenti di crisi - precisa poi l'allenatore, parlando del ritorno al gol del Gallo -. Io ho cercato di dargli serenità, tranquillità, gli ho chiesto di giocare per la squadra, di fare ciò che proviamo in allenamento. Dopo tutto viene di conseguenza. Ci sono dei momenti in cui non è stato aiutato. Se può migliorare? E' giovane, come è migliorato Cavani può anche lui. E' un attaccante completo, calcia con il destro e con il sinistro, può perfezionarsi sull’uno contro uno, ci stiamo lavorando. Normale che a questi livelli hai pressione, anche Cavani e Pazzini avevano questi momenti. Gli ho detto di continuare così. Andrea sta lavorando alla morte per la squadra, la squadra lo deve aiutare e lui deve continuare così. Il gol ce l'ha nel sangue, sono contento che si sia sbloccato e sono convinto che farà sempre meglio".