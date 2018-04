Toro, la ricetta di Mazzarri: "Giocare col Chievo ma pensare a una big"

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ricetta di Mazzarri per un poker di vittorie? Semplice: dire Chievo ma pensare all'Inter. Per intensità, voglia e - soprattutto - risultato. Tenendo alta la guardia, quindi, dopo la soddisfazione di averne vinte tre di fila. Senza scordarsi di aver appena battuto una big. L'Inter, appunto. Il tutto dopo quattro sconfitte consecutive, che l'allenatore granata vuole oggi pareggiare con un equivalente filotto di successi. "Contro il Chievo sarà un'altra importante verifica. Dopo aver battuto l'Inter, se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo pensare al Chievo come una squadra di altissima classifica" le parole del toscano presentando la sfida di oggi al Bentegodi contro la squadra di Maran.

TOUR DE FORCE - Dopo il Chievo ci sarà il Milan. Poi l'Atalanta. Tre gare in una settimana, un altro trittico di partite ravvicinate come l'ultimo contro Cagliari, Crotone e Inter. Un tour de force, che potrebbe avvicinare i granata a un'Europa lontana appena 5 punti, per il quale Mazzarri non fa conti. "Penso solo al Chievo, non possiamo permetterci di fare diversamente. Non ho tante possibilità di scelta, in questo momento non siamo tanti".

LE SCELTE - Contro i veneti tornerà dalla squalifica Rincon in mezzo al campo. E dovrebbe stringere i denti Ljajic: "Ha avuto un risentimento muscolare, spero e credo di recuperarlo". Ancora 3-4-2-1, con il serbo e Iago Falque alle spalle di Belotti. A centrocampo Baselli dovrebbe affiancare il venezuelano, sulle corsie De Silvestri e Ansaldi. Stessa difesa vista domenica: davanti a Sirigu agiranno N'Koulou, Burdisso e Moretti.