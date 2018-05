Toro, Ljajic preconvocato dalla Serbia: quattro granata al Mondiale

© foto di Federico De Luca

La delegazione granata ai Mondiali si arricchisce di una pedina. Certamente, uno dei giocatori più brillanti sotto la Mole nonostante una stagione fatta di luci e ombre: il nome di Adem Ljajic figura nella lista stilata dal cittì della Serbia, Mladen Krstajic. Il numero 10 del Torino entra nell'elenco dei preconvocati verso il prossimo Mondiale in Russia e, almeno numericamente, toglie il posto all'altro granata che da tempo sembrava un nome fisso della rappresentativa delle Aquile Bianche: Sasa Lukic, in prestito al Levante dalla scorsa estate.

GRANATA AL MONDIALE - Poco meno di mezzo Toro sarà in Russia. Insieme a Ljajic, presenti al Mondiale l'esterno argentino Cristian Ansaldi, il centrocampista nigeriano Joel Obi e l'attaccante (franco) senegalese Mbaye Niang. La metà esatta dei preconvocati per le prossime gare delle Nazionali, come è ovvio che sia, considerando le grandi escluse dalla rassegna iridata: Italia, Olanda, Grecia, Turchia, Ghana e Costa d’Avorio. Lontani dalla Russia il ganese Afrye Acqua, quindi, e gli azzurri Salvatore Sirigu, Daniele Baselli, Andrea Belotti e l'unger 21 Kevin Bonifazi.