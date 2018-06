Toro, Ljajic protagonista con la Serbia: il suo futuro passa dal Mondiale

Dal corrispondente a Torino

Il futuro di Adem Ljajic passa dal Mondiale. E se il buongiorno di vede dal mattino, il numero 10 granata sembra avviarsi verso un torneo da protagonista con la sua Serbia. Ieri in campo contro la Bolivia, a Graz in Austria, il fantasista è stato tra i migliori dei suoi nel 5-1 ottenuto con i sudamericani: un assist dalla bandierina per il vantaggio di Mitrovic e la rete del raddoppio con un destro di prima in area di rigore. Schierato da trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Krstajic, il 26enne del Torino partito titolare ha unito qualità e freschezza atletica. Due componenti mancate per buona parte della stagione (soprattutto la seconda...), ma improvvisamente riemerse nel finale di campionato. Riabilitato, in un certo senso, anche dalla cura Mazzarri, il serbo è passato in poche settimane da corpo estraneo a essere considerato punto fermo del progetto granata. Piglio diverso e una grinta mai mostrata nel corso della stagione, dopo un avvio fatto di alti e bassi, lo hanno poi momentaneamente depennato dalla lista dei partenti. In attesa, però, del Mondiale: una vetrina di assoluto prestigio (anche per il mercato) per cui il serbo sembra davvero pronto. Nel suo gruppo ci sono il Brasile insieme a Costa Rica e Svizzera, contro cui Ljajic farà di tutto per diventare protagonista verso l'appuntamento più atteso. Per sé, per la sua Serbia ma anche per il suo Toro.