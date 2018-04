Toro, Mazzarri alimenta il sogno Europa: "La matematica lo consente"

Dal corrispondente a Torino

Alimentare il sogno. Perché l'Europa, seppur difficile, rimane ancora un obiettivo possibile per i granata, che oggi contro l'Atalanta avranno a disposizione forse l'ultima chance per salire su un treno perso nelle ultime due stagioni. "Conterà far punti, sempre e contro tutti. L'Europa? Si può sognare fino a quando la matematica lo consentirà - ha detto ieri Mazzarri, presentando il match contro i bergamaschi -. Ogni gara può essere decisiva, ma non penso ad alcun traguardo in particolare. Fare calcoli non serve, ora contano i fatti". Dopo tre vittorie e due pareggi, il tecnico granata vuole tornare a vincere contro un competitor per il settimo posto, l'Atalanta di Gasperini. "E' una squadra molto forte - ha precisato il tecnico del Torino -, in Europa ha fatto cose straordinarie ed è uscita in maniera immeritata. Per noi sarà un impegno difficile, contro quella che considero una big del campionato". E, ancora sui nerazzurri, l'allenatore di San Vincenzo ha dato le misure dell'avversario: "Non danno riferimenti. Rubano palla e ripartono velocemente, si muovono tutti insieme. Sono tecnici e fisici. Il Toro dovrà stare attento, per noi sarà un'altra verifica. E chi andrà in campo non farà rimpiangere gli assenti".

LE SCELTE - Senza gli squalificati De Silvestri e Baselli, per il ruolo di esterno le alternative sono Berenguer o Molinaro. L'esterno lucano è pronto nonostante non giochi "da tempo" (l'ultima volta in campo il 18 febbraio contro la Juventus), con Ansaldi che potrebbe a giocare anche a destra. Niente da fare per Iago Falque, non convocato per la trasferta di Bergamo. E su Edera l'allenatore non scopre le sue carte: "Vedrete domani se giocherà dall'inizio, alcune cose preferisco non dirle e tenermele per me". Nessuna possibilità per Barreca e Obi: "Entrambi non partiranno". Per quanto riguarda Ljajic, invece: "Sarebbe una grande soddisfazione vederlo giocare sempre come sta facendo ora. Alla sua età ha tutto per esplodere". Infine su Belotti, reduce dalla traversa su calcio di rigore contro il Milan: "Con un portiere come Donnarumma ha calciato come avrebbe dovuto. Se lo avesse tirato diversamente, avrebbe avuto delle colpe".