Toro, Mazzarri: "Belotti meriterebbe qualche gol in più. Larsen, era rigore"

"Vittoria meritatissima, ma quanta sofferenza". Esordisce così Walter Mazzarri per commentare la vittoria del Torino sull'Udinese. "Lo dico e lo ripeto da tempo: dobbiamo essere più lucidi, più cinici in zona gol. Alla fine sono contento per questi tre punti, rimane però il fatto che dovevamo chiuderla prima. Nel finale abbiamo rischiato di buttare via altri due punti. A volte siamo autolesionisti, queste partite vanno chiuse. È anche vero che se ci fosse stato assegnato il rigore per il fallo di mano di Larsen alla fine del primo tempo il tema della partita probabilmente sarebbe cambiato. Belotti? Anche oggi Andrea ci ha dato una mano importante, proprio come un attaccante moderno. Ha avuto anche un'occasione clamorosa ma è stato bravo il portiere avversario a negargli un gol che sembrava già fatto. Quando vengono fatte parate di questo genere non gli si può dire niente, è stato sfortunato, meriterebbe qualche gol in più per tutto quello che dà alla squadra. La scelta di schierarlo affiancato da due trequartisti dipende dai giocatori che si ha a disposizione, ma soprattutto dalle caratteristiche della squadra avversaria. Abbiamo prodotto cinque, sei nitide occasioni per segnare, oltre al gol di Aina, ma non le abbiamo concretizzate. Questo resta un problema e dobbiamo fare meglio, è innegabile. Il gol annullato all'Udinese? Sirigu non vede partire il pallone perché Lasagna, in fuorigioco, gli passa davanti. Se c'è un giocatore davanti al portiere in fuorigioco, che gli ostacola la visuale, è giusto annullare il gol". Lo riporta il sito ufficiale dei granata.