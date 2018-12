© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato a Torino Channel dopo la vittoria contro il Genoa: "Siamo partiti bene, col piglio giusto, diversamente da altre partite in casa. Siamo stati bravi prima a pareggiare e poi ad andare in vantaggio. Del secondo tempo però non sono per niente contento. Non mi è piaciuta la squadra perché in 10 contro 11 dovevamo chiudere il match e giocare in un altro modo. Se avessimo pareggiato nell'ultimo minuto sarebbe stato veramente un delitto".