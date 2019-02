Toro, Mazzarri: "Dovevamo chiuderla. Sul gol di Okaka Sirigu non la vede"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di misura del Torino contro l'Udinese: "La gara mi rende soddisfatto dal punto di vista delle possibilità di fare gol contro una squadra organizzata, che giocando con due centrali e due esterni che lavorano tanto era difficile da affrontare. Abbiamo fatto tutto bene, dovevamo chiuderla, nel finale si è rischiato di buttare via altri due punti. Bisogna fare gol, c'è stata la possibilità di chiuderla, abbiamo avuto sei sette palle gol secondo il mio match analyst. A volte siamo autolesionisti, ci complichiamo la vita, facciamo scelte difficili. Oggi anche Belotti ha giocato benissimo come un attaccante moderno fa, guadate quelli dell'Atalanta, ha avuto un'occasione clamorosa parata dal portiere. Non è fortunato, meriterebbe di fare qualche gol perché ha avuto le occasioni, a volte non ci è riuscito per scelte sue, ma quando gli fanno queste parate...".

"La squadra sta giocando bene, ieri ho visto il Napoli e Ancelotti ha detto che ci sono cose che non si possono insegnare, bisognava essere più cattivi, migliorare da questo punto di vista. Basta fare la scelta più decisa, arriviamo cento volte in quelle situazioni. Sono il primo a dire che Belotti deve giocare vicino alla porta. Anche oggi si è fatto un gol solo, se andiamo a rivederla hai cinque palle gol, bisogna farne di più. Manca quello ed è mancato più volte, la squadra esperta la deve chiudere. L'Udinese ha signori giocatori, qualsiasi squadra se la gioca fino alla fine e rischi di perdere punti. Mi sembra ci fosse un rigore che non mi avrebbe fatto star male. Il ragazzo dell'Udinese ha fatto una parata, poi può darsi che l'avremmo sbagliato. Gol annullato a Okaka? Sirigu non la vede, c'è l'uomo davanti, più clamoroso non poteva essere. Perché non ha protestato? Voleva venire in sala stampa, sono un po' nervosi gli altri. Il tempo il portiere lo prende sul tiro, se c'è uno davanti non può buttarsi perché perde il tempo della parata. Sono stati corretti ad andarlo ad annullare".