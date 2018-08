Toro, Mazzarri: "Ecco il vero Belotti. Ljajic e Iago? Fuori chi non serve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter-Torino sarà anche la sfida tra i due bomber designati: Mauro Icardi e Andrea Belotti, rispettivamente. E questo Walter Mazzarri lo sa bene: "Sono forti entrambi, importantissimi ma solo solo due giocatori, due undicesimi delle due squadre. Contro l'Inter sarà una partita importante, non c'è dubbio. Belotti? Questo è il vero Andrea. Ha subito tanti stop la scorsa stagione, è tornato l'uomo che conoscevo. Se segna o no, dipende anche dall'episodio e dal resto della squadra" le parole del tecnico granata in conferenza stampa.

FUORI CHI NON SERVE - Nel corso della presentazione del match, in scena stasera alle 20.30 a San Siro, poi, l'allenatore di San Vincenzo ha parlato anche delle scelte di formazione: nessuna differenza, giocherà solo chi sarà in grado di dare qualcosa in più alla causa granata: "Ljajic ha più o meno un tempo nelle gambe, Ansaldi non è al meglio e se dovesse giocare dall'inizio, saprò già di doverlo sostituire. Cercherò di schierare chi mi darà più garanzie. Falque? Non è detto che debba star fuori. Chi non si rende utile sta fuori, chiunque sia. Oggi, nelle grandi squadre, serve accettare la panchina: quando si è esclusi, bisogna essere un supporto, non un problema".