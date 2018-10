Toro, Mazzarri: "Mai espulso in Inghilterra. Gli arbitri? Non pagano mai"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri è un fiume in piena nel post della gara del suo Toro pareggiata in casa contro la Fiorentina. Il derby per l'Europa non va oltre l'1-1. Bene i viola in avvio, in vantaggio dopo pochi secondi grazie a un rimpallo e all'opportunismo dell'ex Benassi. Meglio i granata poi, che dopo il pari macinano gioco e occasioni ma faticano a inquadrare la porta. "Gli allenatori vengono giudicati dai punti - le parole dell'allenatore in conferenza stampa, dopo essere stato allontanato nel primo tempo per proteste dal direttore di gara -. E pagano le proprie responsabilità. Gli arbitri invece mi sembra che sbaglino anche loro ma spesso ce lo dimentichiamo. Io in Inghilterra non sono mai stato espulso".

ORGOGLIO GRANATA - "Sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi in dieci partite: hanno fatto tanti step in modo veloce. Per avere questa condotta di gara contro una Fiorentina che ha messo in difficoltà tutti vuol dire che siamo a buon punto. Un conto è dominare con il Bologna, un altro con la Fiorentina. Qui con loro abbiamo preso una bambola incredibile nel primo tempo. A proposito della gara dell’anno scorso contro i viola in casa, in quel caso la Var è stata richiesta da loro e l'hanno utilizzata" l'analisi dell'allenatore.

PUNTI BUTTATI - "Stasera si è stra-dominato - aggiunge in chiusura il mister -. Se consideriamo palle gol, tiri in porta, indice di pericolosità sempre a nostro favore. Poi grazie ai signori arbitri ho visto la gara dall’alto e ho potuto vedere ancora meglio la nostra partita. Ai ragazzi ho detto due bischerate, come diciamo in Toscana: stiamo calmi, nell’ultimo passaggio. Facciamo le cose come si era preparato. Mi dispiace, si buttano via i punti anche in questo modo".