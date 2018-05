Toro, Mazzarri non fa esperimenti: il casting granata passerà dal campo

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nessun esperimento. Nemmeno ora che la classifica non ha davvero più nulla da dire. Perché in casa granata, il casting verso la prossima stagione è ancora aperto, e Walter Mazzarri dai suoi vuole ottenere il massimo: "Se finiamo male il campionato mi arrabbio, voglio fare più punti possibili" le parole del tecnico di San Vincenzo presentando la penultima di campionato. Contro la Spal a caccia del match ball per centrare la salvezza (fischio d'inizio alle 15 all'Olimpico Grande Torino), il Toro recupera tutti i giocatori acciaccati: Obi, Bonifazi e Berenguer. E non sarà ancora l'ora dell'esordio di Milinkovic-Savic in campionato. Quindi, davanti a Sirigu agirà il terzetto titolare composto da N'Koulou, Burdisso e Moretti, che torna dalla squalifica e resta favorito su Bonifazi. Nel 3-4-1-2 granata, sulle fasce si muoveranno De Silvestri e Ansaldi. In mediana troverà spazio il tandem Baselli–Rincon, con Obi che figura nell'elenco dei convocati ma non partirà dal primo minuto. Ljajic trequartista, metterà la qualità delle sue giocate a supporto di Iago Falque e Belotti, che torna titolare dopo la panchina rimediata al San Paolo. Il mercato del Toro è già cominciato: le prima decisioni, però, passeranno soprattutto dal campo.