Toro, Mazzarri pensa al nuovo modulo e avvisa: "Attenzione alla Spal"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Toro dello scorso anno, anche quello di Mazzarri, perse molti punti proprio con le piccole. E anche se la Spal di oggi interpreta il ruolo della capolista, il concetto di base non cambia: il tecnico granata lo sa, e non vuole ripetere lo stesso errore. "Servirà stare molto attenti. La classifica ha sempre un senso: la Spal è partita forte, si è rinforzata rispetto allo scorso anno e per noi sarà una partita complicata. Dobbiamo ripartire dai due secondi tempi contro Roma e Inter" le parole del mister granata presentando il match contro i biancazzurri. E con la stessa formazione, o quasi: il trio davanti a Sirigu dovrebbe essere quello classico composto da Izzo, N'Koulou e Moretti. Senza Ansaldi (infortunato), sulla corsia sinistra ci sarà l'esordio dal primo minuto di Ola Aina, sulla destra confermato De Silvestri. In mediana Baselli è arruolato ma non al meglio della condizione: al suo posto dovrebbe giocare Soriano, in grado anche di muoversi sulla trequarti in una sorta di 3-4-3 ("ho iniziato a fare un nuovo modulo e me lo tengo per me..." ha confessato l'allenatore). Rincon e Meité sono certi di un posto, alle spalle di Iago Falque e Belotti. In attesa del debutto di Zaza "che scalpita - ha precisato il tecnico del Torino - e potrà essere un cambio in corsa".