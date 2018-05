Toro, Mazzarri ritorna al San Paolo: con lui il Napoli è tornato grande

Dal corrispondente a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Toro sarà l'ennesima prova contro una grande, per capire quanto grande sia (già) il Toro. Per il Napoli, l'occasione di restare agganciato alla Juventus (oggi a +4) e sperare in un passo falso dei bianconeri. Per Walter Mazzarri, invece, l'occasione di sfidare un club a cui, proprio lui, ha restituito la dimensione di big: in quattro stagioni, dal 2009 al 2013, il tecnico di San Vincenzo ha vinto una Coppa Italia nel 2012, raggiunto un secondo posto nel 2013 e si è visto sfumare il passaggio ai quarti di Champions contro il Chelsea, ai supplementari, nella stagione 2011-2012.

QUI TORO - Ora sulla panchina granata, al San Paolo contro gli azzurri l'allenatore toscano dovrebbe poter contare dal primo minuto su Iago Falque, che si gioca una maglia da titolare con Edera, per affiancare Ljajic sulla trequarti a supporto di Belotti. Senza Moretti (squalificato), in difesa potrebbe trovare spazio dal 1' Bonifazi, in compagnia di Burdisso, al centro, e N'Koulou a destra. In mediana, a sinistra tornerà Ansaldi, De Silvestri agirà sulla corsia opposta con Rincon e Baselli al centro.

MOLE GRANATA - Come atteso, intanto, la Mole Antonelliana, simbolo della città sabauda, ieri si è illuminata di granata in onore degli "Invincibili", il Grande Torino caduto 69 anni fa, il 4 maggio del 1949.