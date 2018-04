Toro, Mazzarri work in progress: con l'Inter si testa anche il modulo

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

"Un test importante" dice Mazzarri. Una prova del nove, l'ennesima, pensa il tifo granata. Perché quella contro l'Inter sarà una sfida che potrà dire molto sul valore del Toro di oggi. E darà il polso dell'avanzamento dei lavori dell'allenatore toscano, soprattutto dopo il passaggio alla difesa a tre. La stessa difesa che ha subito una sola rete tra Cagliari e Crotone, contro le otto segnate in quattro giorni da Belotti e compagni. "Il Toro è un work in progress. Si sono fatte tante cose buone con questo modulo (i due moduli, 3-5-2 e 3-4-1-2), ma domani ci sarà un avversario di altro valore. Si è fatto bene in attacco, ma in fase di pressing a volte siamo stati troppo lunghi". Poi l'Inter, e il sassolino tolto dalla scarpa dall'ex tecnico nerazzurro: "All'Inter è stata un'esperienza positiva - premette il tecnico - ma gli allenatori vanno valutati in base ai giocatori che hanno a disposizione. E il tempo è stato galantuomo. Comunque sarebbe stato bello se non ci fosse stato l'esonero, che tra l'altro è stato il primo a livello personale: è stata l'unica cosa che mi ha dato fastidio". Infine una previsione sull'accoglienza del Grande Torino, in fase di contestazione. "Lo stadio me l'aspetto sempre caldo, che ci dia una mano. Un valore aggiunto, insomma".

LE SCELTE DI MAZZARRI - Il dubbio sul modulo rimane, stando anche alle parole del tecnico di San Vincenzo. Che dovrebbe comunque confermare l'assetto tattico visto a Cagliari e contro il Crotone. La linea a tre davanti a Sirigu sarà composta da N'Koulou, che torna dopo il problema alla caviglia, con Burdisso e Moretti. Sulle fasce agiranno De Silvestri e Ansaldi, in mediana al posto di Rincon (squalificato) si giocano una maglia Obi e Acquah, con il nigeriano in vantaggio sul ghanese. Dietro Belotti e Iago Falque potrebbe partire dal primo minuto Ljajic, ancora titolare dopo l'esperimento (riuscito) contro i calabresi.