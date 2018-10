Toro, Mazzarri: "Zaza super gradito, possiamo reggere tre attaccanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mazzarri fa festa: è felice per la vittoria contro i Chievo e, soprattutto, per come sia stata maturata dai suoi: "Abbiamo rischiato - le parole del tecnico dalla conferenza in scena al Bentegodi - ma poi ci siamo guardati negli occhi e si è cominciato a giocare. Chi viene qui non vince facilmente". Su Falque e Zaza, autore del gol partita: "I cambi sono azzeccati a chi entra fa bene, il calcio moderno è così, si gioca in 14, chi entra deve fare meglio. E chi è entrato ha fatto meglio di chi c’era. Un cambio l’ho dovuto fare forzatamente, ci vorrebbe anche il quarto cambio in questo calcio moderno"

ALTO GRADIMENTO - "E' sicuramente un giocatore super gradito da Mazzarri, ve lo posso garantire. Io voglio vedere sempre i giocatori allenarsi al massimo. E per me non ci sono problemi. E non dimentichiamo che c’è anche Iago Falque: il Torino può reggere benissimo i tre attaccanti, abbiamo finito così oggi, e anzi Iago è andato vicinissimo al gol" ha spiegato l'allenatore del Torino.