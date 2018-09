Toro, N'Koulou decisivo con la Spal: "Fiero del gol. Zaza? Farà bene"

Dall'inviato all'Olimpico Grande Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizio sprint dei granata, stop forzato per nubifragio, e poi ancora Toro: fino al gol di testa di N'Koulou nella ripresa, che per la squadra di Mazzarri vale la vittoria contro la Spal e i primi tre punti in campionato. I granata battono l'ex capolista per caso, brava comunque a tenere aperto il match fino all'ultimo minuto. E lo fanno con merito e una voglia di vincere che, a intermittenza, trova anche idee nuove in mezzo al campo (come il 3-4-1-2, con Soriano trequartista) e una concretezza quasi inedita. Nel finale entra anche Zaza, al suo debutto in maglia Toro, e per poco non trova la rete del raddoppio.

IL PROTAGONISTA - "Sono fiero di aver segnato e soprattutto di aver regalato la vittoria alla squadra" ha detto il match winner Nicolas N'Koulou ai microfoni di RMC Sport. "Il gol è stato importante per la squadra - ha aggiunto il difensore, al suo terzo centro il maglia granata - ne avevamo bisogno, era un match difficile, era importante vincere e sono contento. Il campionato è ancora lungo, non possiamo sbilanciarci, alla fine vedremo dove possiamo arrivare. Era molto difficile giocare in queste condizioni, fermarsi e ricominciare. La cosa importante era vincere e lo abbiamo fatto. Zaza? Ha fatto bene, lo conoscete bene, è contento di stare con noi e sono sicuro che farà bene. Dobbiamo continuare a lavorare per aspirare a fare meglio".