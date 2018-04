Toro, nessun esperimento con la Lazio. Mazzarri: "Daremo il massimo"

Dal corrispondente a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà un Toro remissivo o senza motivazioni, quello che vedremo nel finale di campionato. Parola di Walter Mazzarri, che presentando la sfida casalinga di stasera contro la Lazio manda un messaggio chiaro a gruppo e club. "Vogliamo dare uno scopo al nostro finale di stagione. L'obiettivo? Il prossimo sarà quello di giocare alla pari contro i biancocelesti, anche per recuperare una o due posizioni in classifica. C'è da programmare il futuro sulla base di quello che dimostrano i nostri atleti".

PERDERE BRUCIA — Programmazione sì, ma non troppo: non è ancora ora di fare esperimenti, e contro la squadra di Inzaghi andrà in campo la miglior formazione possibile, nonostante i granata siano virtualmente fuori dall'Europa League. "Ma noi siamo sempre il Torino - precisa il tecnico di San Vincenzo - e perdere brucia sempre. Non è vero che non abbiamo più obiettivi. Abbiamo un milione di motivi per fare bene e per dare il massimo. Poi alla fine tirerò le somme".

LA FORMAZIONE — Verso la gara di questa sera potrebbe tornare dall'inizio Iago Falque, dopo il problema agli adduttori che l'ha tenuto fuori contro l'Atalanta a Bergamo: "Ha recuperato le energie. Edera ha delle potenzialità importanti e lo ha dimostrato. Su Niang, invece: "L'ho visto rigenerato. Ha avuto la prima figlia ed è tornato molto carico. Ora deve recuperare fisicamente: non sarà titolare perché non ha i novanta minuti nelle gambe". Davanti a Sirigu ci sarà la solita difesa a tre composta da Burdisso, con N'Koulou e Moretti ai suoi fianchi. A centrocampo Mazzarri ritrova De Silvestri sulla fascia destra e Baselli in mezzo alla mediana, che agirà alla sinistra di Rincon. La corsia mancina sarà presidiata da Molinaro, vista la squalifica di Ansaldi. In avanti l'unico dubbio riguarda proprio Iago Falque, che nonostante il recente stop sembra essere in vantaggio sul giovane Edera per affiancare Ljajic alle spalle di Belotti.