Toro, non solo Zaza. Per l'attacco spunta anche El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo Simone Zaza al centro dei pensieri del Torino per l'attacco. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Toro starebbe lavorando anche su un'altra pista: quella che porta a Stephan El Shaarawy. L'attaccante scuola Milan oggi alla Roma non sarebbe però un'alternativa a Zaza, bensì un tassello ulteriore per il fronte offensivo granata.