Toro, oggi la ripresa al Fila: Sirigu da valutare, Ichazo in preallarme

Una giornata di stop per smaltire le scorie post derby della Mole. Il Torino di Walter Mazzarri, fermo ieri e dispensato dagli allenamenti, riprenderà nella giornata di oggi le sedute al Filadelfia. Verso la sfida contro il Sassuolo di sabato prossimo, i granata possono comunque compiacersi per la buona prestazione messa in campo all'Olimpico davanti alla Juvenuts. Gara in cui episodi e risultato hanno portato a una delusione ancora da metabolizzare nonostante una stracittadina giocata con orgoglio e passione, testa a testa e alla pari contro una corazzata.

SIRIGU DA VALUTARE - Si riparte con una seduta a porte chiuse al Fila, durante la quale si valuteranno anche le condizioni di Sirigu: il forte trauma contusivo lombo-sacrale rimediato dall'ex Psg lascia pensare a un possibile turno di riposo. E quindi, alla possibilità tenere in preallarme Ichazo, autore di una prestazione con molte ombre e qualche luce nel derby: vicinissimo dal neutralizzare il rigore di Ronaldo scaturito proprio dalla frittata fatta tra il portiere e Zaza in area di rigore.