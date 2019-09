Toro, ora l'ultimo colpo: con Nkoulou si può sognare in grande

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E alla fine arrivò Verdi. Quando si dice un colpo di extremis: a 180 secondi dal gong, il presidente Urbano Cairo ha piazzato il colpo dell’estate. O forse sarebbe meglio dire il colpo dell’intera era, visto che da quando ha preso le redini del club non aveva mai speso 25 milioni di euro per un giocatore solo. Era la prima scelta, sua e del suo tecnico Walter Mazzarri, ed è riuscito a centrare l’operazione. “Ho fatto un regalo a me e ai tifosi” ha dichiarato fiero e soddisfatto, nel giorno in cui ha spento 14 candeline da patron granata. E, soprattutto, ha mantenuto la promessa di tenere tutti i big: da Sirigu a Belotti, passando per Rincon, Iago Falque, Baselli e gli altri top player del suo Toro. Saranno undici i “no” detti alle pretendenti, come lui stesso ha svelato qualche tempo fa. Ha preso Laxalt, tra i profili migliori sulla piazza per completare le coppie in fascia, e tra i pali ha sorpreso puntando su Ujkani, un veterano della categoria. La squadra, almeno sulla carta, può dirsi completa: e pensare che, nei due successi contro Sassuolo e Atalanta, Mazzarri si è ritrovato in emergenza. Peccato per l’Europa, sfuggita via troppo presto anche a causa di un sorteggio proibitivo, ma Belotti e compagni hanno dimostrato di aver voltato subito pagina. C’è però ancora un colpo che il Toro ha in canna: è Nicolas Nkoulou, rimasto sotto la Mole nonostante il caso scoppiato due settimane fa.

Colpo da 90 – Non sono arrivate offerte irrinunciabili, perché vista la situazione il presidente Cairo ci avrebbe pensato seriamente a un’eventuale cessione considerato quello che è successo post-Wolverhampton. Di fatto, il camerunense si è auto-escluso, aprendo una voragine al centro della difesa granata. Mazzarri ha provato a metterci una pezza con Bremer prima e Djidji poi, i risultati però sono stati insufficienti: né il brasiliano, né il franco-ivoriano si sono dimostrati all’altezza della situazione. Non hanno i tempi, la personalità e nemmeno la qualità per poter agire da centrali nella difesa a tre, Wolverhampton, Sassuolo e Atalanta sono tre indizi che ormai hanno già fatto una prova, ed è sotto gli occhi di tutti che con Nkoulou fosse tutta un’altra storia. All’interno dello spogliatoio sono pronti a perdonarlo, il presidente Cairo gli ha aperto le porte: “Deve tornare ad essere quello che tutti conosciamo”. Il Toro può ancora centrare un colpo e avrebbe le dimensioni di un nuovo acquisto: a quel punto questa squadra potrebbe non avere proprio limiti. E sognare davvero in grande