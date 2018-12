Toro, paradosso tridente. Il modulo funziona, gli interpreti non ancora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una scelta accolta con grande curiosità, sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. Nella sfida di ieri contro l'Empoli il tecnico Walter Mazzarri ha varato il tridente pesante con Iago Falque alle spalle della coppia Zaza-Belotti. E dopo un iniziale periodo di ambientamento, il modulo proposto dal tecnico di San Vincenzo ha iniziato a regalare le prime soddisfazioni. Perché Zaza e Belotti hanno provato spesso a dialogare anche se in certi frangenti si sono pure pestati i piedi. E Iago Falque, dopo 15-20 minuti disperso in mezzo al campo, ha trovato tempi e spazi diventando di fatto il vero regista della squadra. Lottando, prendendo palloni sporchi in mezzo al campo e strappando fino al limite dell'area, posizione ideale per servire i due centravanti o per trovare la conclusione. E alla fine della partita, al netto del gol segnato, lo spagnolo è risultato il migliore del tridente offensivo. In un modulo, il 3-4-1-2, che ha fatto divertire i tifosi ma pure gli stessi giocatori in campo. Anche se ancora, l'intesa fra Belotti e Zaza (meglio comunque il Gallo dell'ex Valencia), latita e necessita di ulteriore lavoro di approfondimento in settimana.