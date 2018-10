Toro, Parigini l'uomo in più: il cambio di Mazzarri cambia la partita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un cambio azzeccato che cambia la partita, quello di Mazzarri: l'ingresso in campo di Parigini, al 20esimo della ripresa di Torino-Frosinone, dà la scossa ai granata, letteralmente. A destra, il 22enne ha una marcia in più rispetto ad Aina. E si vede quando con la sua discesa palla al piede supera un avversario e mette in condizione il Toro di tornare in vantaggio in una gara a dir poco rocambolesca, che il Torino rischiava di buttare al vento dopo un doppio vantaggio facile ma meritato. Il cross basso verso Zaza, che calcia colpendo Salamon (sul braccio), diventa l'assist indiretto per la rete di Berenguer. Lo spagnolo, infatti, arriva di gran carriera e - non curandosi del mani in area - spara in porta sotto l'incrocio dei pali di Sportiello.

ARGENTO VIVO - L'ex Primavera granata brilla anche poco dopo, quando si fa tutta la corsia e libera in area per Lukic, che però non insacca clamorosamente a due passi dalla porta ciociara. L'argento vivo e la furia in mezzo al campo di Parigini sono gli stessi nell'esultanza del gol del 3-2: nel suo stadio, davanti alla sua curva, il ragazzo di Moncalieri ha il merito di prendere per mano e scatenare il suo Toro.