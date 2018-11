Toro, prova del nove con la Samp. Mazzarri: "Siamo sulla strada giusta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri non ha fretta: sa che il suo Torino, in crescita soprattutto nelle ultime gare, è una squadra concepita a sua immagine e somiglianza. E quindi indirizzata sulla strada giusta, quella di un calcio aggressivo e propositivo: "La mia esperienza mi dice che bisogna continuare a perseguire la strada delle prestazioni per ottenere i risultati. Continuando così, ci sbloccheremo" le parole del tecnico in conferenza stampa. Oggi, in casa della Samp, la strada del Toro porta dritto all'ennesima prova del nove da superare. "Vorrei rivedere soprattutto lo stesso piglio che la squadra ha avuto contro la Fiorentina - ha aggiunto il tecnico di San Vincenzo in conferenza, presentando la gara contro i blucerchiati in scena alle 15 a Marassi -. Mi piacerebbe molto ritrovare un Toro con la stessa personalità e la stessa concentrazione avute dall'inizio contro i viola". Tra le mura della squadra di Giampaolo: "Una squadra forte, strutturata, molto aggressiva, che lavora a questo progetto da tre anni e con alle spalle un mercato molto importante. Questo sarebbe per noi un ulteriore salto di qualità. Mantenere il rendimento alto anche a Genova sarà per noi un'altra verifica".

LA FORMAZIONE - Davanti a Sirigu, la linea difensiva a tre sarà composta dagli intoccabili Izzo e N'Koulou, con la riconferma Djidji sulla sinistra. Rispetto alla gara contro la squadra di Pioli, nessun cambio neanche a centrocampo: sulla destra troverà ancora spazio De Silvestri, al centro agirà la coppia Rincon-Meité e sinistra partirà Aina. In avanti, Falque e Baselli saranno schierati da trequartisti alle spalle di Belotti. Con Ansaldi che tornerà a disposizione in panchina, presente insieme Zaza e al brasiliano Lyanco.