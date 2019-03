Toro record nell'era Cairo. La concretezza di Mazzarri ammicca all'Europa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mai così in alto nell'era Cairo: i 41 punti ottenuti dopo 26 giornate sono di gran lunga il risultato migliore del Torino dall'avvento nel 2005 del presidente granata. Un cammino lungo, fatto di cadute e permanenze fin troppo lunghe nell'inferno della Serie B. Errori dei quali è stato fatto tesoro, al punto che il Toro dal 2012 ha ripreso l'abitudine di essere una presenza fissa del massimo campionato. Consolidandosi e poggiando le basi per una crescita: +5 rispetto al record ottenuto fino a questo punto del campionato. Le ultime due stagioni hanno visto la squadra trovarsi in nona posizione con 36 punti, stesso score del 2013-14, ultima e unica stagione in cui il Torino si è qualificato in Europa League. Dopo la fase transitoria della scorsa stagione, con l'arrivo di Mazzarri a stagione in corso, quest'anno si stanno raccogliendo i frutti del tecnico. Con una squadra costruita in estate secondo le sue esigenze, con l'arrivo di giocatori funzionali alla difesa a 3: su tutti Armando Izzo, convincente in marcatura, eccellente nel gioco aereo e capace persino di andare in gol, oscurando la crisi offensiva dell'ultimo periodo. Djidji e Ola Aina hanno dato un buon contributo quando chiamati in causa, mentre Meité ha garantito qualità e quantità in mezzo al campo. Una squadra che sta costruendo le sue fortune grazie alla difesa: appena 22 reti subite, solo Juventus e Napoli hanno fatto meglio. E un filotto ancora in atto di sei partite senza reti subite. E se anche Zaza e Belotti, entrambi tornati al gol dopo un lungo digiuno, riprendono confidenza con la rete, la tanto sognata Europa può diventare realtà.