Toro-Sassuolo 3-2. Emozioni a non finire. E i granata vedono l'Europa

Succede di tutto a Torino in un pomeriggo che doveva essere molto tranquillo per i granata, considerato che il Sassuolo non ha più obiettivi. E invece sono gli emiliani passano due volte e quasi fanno lo scherzetto pur giocando oltre un'ora in inferiorità numerica. Il Toro però ha un capitano che dimostra partita dopo partita di essere sempre più maturo e capace di prendersi le proprie responsabilità, ribaltando la partita con due reti e facendo passare in cavalleria un rigore fallito nel primo tempo. E il sogno Europa continua.

BERARDI COSTRETTO AL FORFAIT Il Torino che deve fare a meno dello squalificato Rincon. Torna Baselli, a comporre la mediana con Meité e Lukic, mentre Berenguer sarà la punta che affiancherà Belotti. Ola Aina, inizialmente convocato, non è convocato a causa di una sindrome influenzale. De Zerbi torna al 4-3-3 senza una vera punta di ruolo con Djuricic a fare il finto 9. Assente Domenico Berardi: l'attaccante non è nemmeno in panchina e anche lui, come Aina, è stato colpito da un attacco influenzale. Avanzato nella circostanza Sensi.

UNDICI MINUTI DI FOLLIA La partita si può sbloccare dopo 17 minuti grazie a un calcio di rigore assegnato al Torino dopo l'aiuto del VAR per un mani in area di Magnanelli. Dal dischetto Belotti colpisce la traversa, infine il pallone schizza alto. Il capitano granata accusa il colpo, fatica ed è sovrastato da un ottimo Demiral. Altro segnale negativo, l'infortunio di Ansaldi che abbandona al 23', lasciando il posto a Iago Falque. Al 27' Bourabia triangola con Djuricic e scarica dal limite dell'area un destro stupendo a incrociare nell'angolo più lontano. Il marocchino, ammonito un quarto d'ora prima, commette l'ingenuità nell'esultanza di alzare la maglietta e nascondervi la testa: l'arbitro Giacomelli applica il regolamento e lo ammonisce di nuovo. Sassuolo in dieci, ma resiste grazie anche a un ottimo Consigli molto bravo a neutralizzare un colpo di testa di Izzo e un sinistro di Iago Falque.

CARTA ZAZA, BOGA SEMINA IL PANICO Mazzarri si gioca subito la carta Zaza, disegnando un Torino che con i già presenti Belotti, Iago Falque e Berenguer è a trazione anteriore. Il messaggio "attaccare" è recepito: Belotti in acrobazia impegna subito Consigli, poi va in gol al termine di una bella azione corale lancio di Baselli per De Silvestri che stoppa si infila sulla destra e mette in mezzo per il tap-in del capitano. L'inerzia è tutta granata e Zaza spreca diverse occasioni da gol. Così, a sorpresa, a segnare è il Sassuolo. Boga viene lanciato sulla sinistra e semina il panico nell'area avversaria dribblando tre giocatori e calciando in porta. Sirigu respinge la sua conclusione, ma è pronto Lirola che spalle alla porta ha l'intuizione di colpire di tacco, trovando la rete al 71'

RIBALTONE IN UN MINUTO A poco meno di venti minuti dalla fine il Torino è fuori dalle coppe europee, perdendo l'ennesima partita casalinga. Il destino dei granata cambia in un minuto: All'81' Meité trova il corridoio giusto per Zaza che infila Consigli in uscita. Subito dopo cross dalla destra di De Silvestri e Belotti in rovesciata batte Consigli. Fanno 15 in questo torneo per il capitano, ma soprattutto porta in vantaggio il Torino sul Sassuolo: 3-2 all'82. Il risultato non cambierà più, nonostante i 4 minuti di recupero e le emozioni sempre dietro l'angolo. Complicarsi la vita è nel DNA del Toro, ma quando si vince così è ancora più bello.