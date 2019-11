Toro, sbagliare è vietato: quattro ballottaggi per Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sbagliare non è consentito, ed allora è evidente che siano diversi i dubbi di formazione che Mazzarri si porta dietro in vista della delicata e decisiva trasferta di Genova. La gara di Marassi minaccia di poter dare indicazioni ineludibili in vista del futuro a medio ed ampio raggio per i granata, e la formazione del Torino è ancora tutta da scrivere. I dubbi partono dal reparto avanzato, con Belotti chiamato al sacrificio per la causa e Zaza pronto a subentrare qualora il capitano non dovesse riuscire a recuperare in tempo. La mediana è il reparto più ricco di ballottaggi, a partire dalla corsia di destra con De Silvestri ed Ola Aina in lizza per una maglia da titolare, al pari di Lukic e Meitè; per poi arrivare al trio arretrato con le certezze Izzo e Nkoulou da affiancare ad un terzo interprete a scelta tra Bremer ed il recuperato Bonifazi. Decisioni da ponderare e da non sbagliare: il Torino deve trovare il punto di svolta della sua stagione.