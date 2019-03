Toro senza idee e distratto, il Frosinone ringrazia: 1-0 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frosinone meritatamente in vantaggio allo Stirpe sul Torino. Uno a zero per la formazione di casa, grazie alla rete realizzata da Luca Paganini al 42'. Ospiti mai pericolosi e privi di idee.

FALLI ED ERRORI - È il Torino a fare la partita, sulla scia dell'entusiasmo prodotto dagli ultimi risultati positivi. Il primo brivido, però, lo regala Izzo, che impacchetta un regalo per Gori. Il centrocampista di casa ringrazia ma non troppo, perché la sua conclusione in diagonale è strozzata e viene respinta da Sirigu. Nel primo quarto d'ora il vero protagonista è Giacomelli, che interrompe il gioco più volte per il grande agonismo in campo.

SPARTITO CHIARO - Il Frosinone è compatto e non concede nulla agli avversari. La squadra di Baroni gioca con il baricentro basso e le linee strette, cercando di ripartire in contropiede. Come al 23', quando i granata sfruttano male una punizione dalla trequarti e permettono a Chibsah di ribaltare velocemente il fronte; Paganini si coordina da fuori area e impegna di nuovo Sirigu. Pochi minuti dopo ci prova Ciano con la specialità della casa, il calcio di punizione. Il numero uno ospite controlla la traiettoria, che si spegne sopra la traversa.

LA SBLOCCA PAGANINI - Troppo brutta per essere vera la squadra di Mazzarri, che soffre l'intensità dei ciociari e non riesce mai ad affacciarsi dalle parti di Sportiello. Giacomelli continua a fischiare a causa delle tante irregolarità. I ragazzi di Baroni ci credono e al 42' trovano il meritato vantaggio: corner battuto dalla destra, Paganini anticipa tutti e di testa batte Sirigu. L'imbattibilità del portiere ospite si ferma a 599 minuti.