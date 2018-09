Toro, verso il Chievo: De Silvestri e Soriano a rischio, ritorna Falque

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sarà certamente al completo, il Toro che affronterà il Chievo domani alle 15 a Verona. Mazzarri, infatti, dovrà ancora fare i conti con assenze e relativi dubbi di formazione. De Silvestri, uscito durante la sfida contro l'Atalanta per un problema muscolare, verrà valutato nelle prossime ore, nonostante resti difficile un suo recupero in extremis. Con Ansaldi ancora fuori, sulle fasce dovrebbero partire Aina e Berenguer. Le buone nuove arrivano da Iago Falque: l'ex Genoa, che ieri ha svolto l'intero allenamento insieme ai suoi compagni di squadra, è sulla via del recupero e con ogni probabilità sarà tra gli arruolati per la gara contro i clivensi. Soriano è ancora acciaccato e rischia di non figurare nella lista dei convocati; Zaza, invece, punta a tornare dal primo minuto in coppia con Belotti dopo gli 89 minuti di panchina a Bergamo, con lo spagnolo pronto a entrare a gara in corso.