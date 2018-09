Toro, verso il Chievo: Mazzarri recupera Falque e De Silvestri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mazzarri si porta Falque a Verona, per la trasferta in casa del Chievo. Lo spagnolo non è al meglio: quasi certamente partirà dalla panchina, su cui l'allenatore granata si augura però di farcelo rimanere seduto. "Spero di non dover ricorrere al suo aiuto, vorrei farlo recuperare in vista della partita con il Frosinone" dice il tecnico in conferenza, presentando la sfida contro i clivensi. Per cui, in linea teorica, è recuperato anche De Silvestri, abile e arruolato per la gara del Bentegodi di oggi alle 15. Uscito acciaccato contro l'Atalanta, l'esterno granata si è allenato regolarmente in gruppo e figura tra i giocatori a disposizione. Rischia di stare fuori ancora Zaza: entrato nei minuti finali mercoledì contro i bergamaschi, l'ex Valencia è ancora lontano dalla forma ottimale. Gli unici assenti sono i lungodegenti Lyanco e Ansaldi, per cui ci sono segnali incoraggianti per un loro ritorno, non lontano, a disposizione della causa granata.