Toro, verso la Fiorentina: allenamento a porte chiuse al Filadelfia

Sessione tecnico-tattica per il Torino di Walter Mazzarri, che si prepara ad affrontare la Fiorentina nella sfida in programma sabato sera alle 20.30 al Grande Torino. L'allenatore di San Vincenzo, che può contare sul gruppo al completo, ha programmato una sessione a porte chiuse: c'è da calibrare il collettivo per una gara che può rappresentare una prova del nove in chiave Europa. Con gli effettivi a disposizione: dopo molto tempo, infatti, i granata sono tutti abili e arruolabili visto il rientro di Cristian Ansaldi, che ieri ha svolto l'allenamento completo per la prima volta a seguito dello stop.

OCCASIONE BUTTATA - Oltre a mettere fieno in cascina, i granata dovranno riscattare il brutto pari maturato a Bologna. Il 2-2- incassato in rimonta e i due punti gettati al vento contro la squadra di Inzaghi hanno sottolineato alcune lacune, soprattutto caratteriali, con cui il Torino sta ancora facendo i conti dall'inizio della stagione. La sfida contro i viola, da questo punto di vista, può rappresentare uno snodo cruciale per il futuro del campionato.